Стало известно, накажет ли КХЛ вызвавшего у Кузнецова черепно-мозговую травму игрока

КХЛ не накажет Провольнева за атаку Кузнецова, получившего тяжелую травму головы

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги принял решение не наказывать игрока ЦСКА Владислава Провольнева за столкновение с нападающим СКА Евгением Кузнецовым. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

«Принято решение не накладывать санкций, предусмотренных статьей 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, на защитника ЦСКА Владислава Провольнева», — говорится в заявлении лиги.

Данная статья предусматривает наказание в виде денежного штрафа и/или дисквалификации.

Кузнецов столкнулся с Провольневым на 27-минуте матча регулярного чемпионата ЦСКА — СКА и смог покинуть площадку лишь при помощи медицинского персонала. Арбитры не усмотрели нарушения правил в этом эпизоде.

Встреча, проходившая на «ЦСКА Арене» 25 декабря, завершилась со счетом 6:5 в пользу хозяев. В турнирной таблице Западной конференции КХЛ ЦСКА занимает третью строчку с 53 очками после 37 игр, СКА идет шестым — 48 баллов после 38 встреч.

Ранее агент Шуми Бабаев заявил, что форвард СКА Евгений Кузнецов отдыхает после сотрясения мозга.