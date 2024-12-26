Травму хоккеиста Кузнецова назвали трагедией

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов в интервью «ВсеПроСпорт» заявил, что травма нападающего СКА Евгения Кузнецова стала для него ударом.

По его словам, форварду не повезло оказаться не в том месте не в то время.

«Сожалею, что Кузнецов травмировался, и желаю ему скорейшего выздоровления. Это мастер высочайшего класса, его потеря для команды — трагедия. Надеюсь, что он как можно быстрее вернется в строй», — заявил Михайлов.

Кузнецов столкнулся с защитником ЦСКА Владиславом Провольневым и смог покинуть площадку лишь при помощи медицинского персонала. Арбитры не усмотрели нарушения правил в этом эпизоде.

Встреча, проходившая на «ЦСКА Арене» 25 декабря, завершилась со счетом 6:5 в пользу хозяев. В турнирной таблице Западной конференции КХЛ ЦСКА занимает третью строчку с 53 очками после 37 игр, СКА идет шестым — 48 баллов после 38 встреч.

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