«Барселона» не сможет зарегистрировать дорогостоящего новичка

Суд не разрешил «Барселоне» зарегистрировать испанского футболиста Дани Ольмо на вторую часть сезона чемпионата страны. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на Marca.
Каталонцы предпримут еще одну попытку добиться разрешения — 30 декабря. Настоящий срок регистрации завершается 31 декабря: «Барселоне» разрешили экстренно регистрировать игроков в случае серьезных травм. Ранее повреждение получил Андреас Кристенсен.
Сообщается, что футболист сможет покинуть клуб бесплатно, если его не удастся зарегистрировать.
26-летний футболист был приобретен летом у немецкого «Лейпцига» за €55 млн.
В текущем сезоне чемпионата Испании «Барселона» занимает третье место, набрав 38 очков после 19 встреч. Впереди каталонцев находятся два мадридских клуба: лидирует «Атлетико» (41), а на второй строчке — «Реал» (40).
Свой первый матч в 2025 году «Барселона» проведет на выезде против команды «Барбастро» в рамках Кубка Испании.
Ранее «Химки» потеряли чемпиона России.