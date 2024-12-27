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В «Локомотиве» объяснили, почему не смогли сохранить Глушенкова

Спортивный директор «Локомотива» Ульянов объяснил уход Глушенкова желанием денег
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в интервью Sport24 заявил, что полузащитник Максим Глушенков, который перешел в петербургский «Зенит» в летнее трансферное окно 2024 года, был не против остаться в столичном клубе.

По его словам, решающую роль в осуществлении трансфера сыграло желание игрока заработать.

«Мы пытались его сохранить. Он изначально обозначил определенную сумму, которую хотел бы зарабатывать: «Если сможете ее найти – я останусь». Мы были готовы сделать его самым высокооплачиваемым игроком в команде, но он решил перейти в «Зенит», — заявил Ульянов.

В текущем сезоне 25-летний Глушенков провел за «Зенит» 14 матчей во всех турнирах. В этих встречах он забил 10 мячей и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2028 года.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков.

Ранее спортивный юрист назвал сроки возвращения России на международные турниры.

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