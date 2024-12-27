Спортивный юрист назвал сроки возвращения России на международные турниры

Юрист Прокопец: до завершения конфликта Россию не вернут на турниры ФИФА и УЕФА

Спортивный юрист Михаил Прокопец в интервью «Матч ТВ» заявил, что российские клубы и сборная не вернутся на международную арену до окончания вооруженного конфликта.

По его словам, без остановки боевых действий вопрос о снятии ограничений даже не будет рассматриваться.

«Пока конфликт не прекратится, никаких шансов ни для каких сборных у нас нет. В 2023 году было решение о допуске сборных до 17 лет, но как только начались эти обсуждения, другие страны вышли с протестом и все быстренько свернули. Пока я вообще никаких потеплений не вижу. Хотелось бы ошибиться», — заявил Прокопец.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Ранее в Турции выступили за возвращение сборной России.