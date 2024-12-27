В Турции выступили за возвращение сборной России

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной Турции Фатих Текке в интервью «РБ Спорт» заявил, что был бы рад вновь увидеть сборную России на международных турнирах.

По его словам, Россия и Турция имеют большой опыт соперничества.

«Если бы проводилось голосование, конечно, Турецкая федерация футбола проголосовала бы за возвращение России, здесь нет никаких сомнений. В Турции прекрасное отношение к русским, здесь нет секрета», — заявил Текке.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

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