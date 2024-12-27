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Cтало известно, кто станет новым спортивным директором ЦСКА

«Спорт-Экспресс»: исполнять функции спортивного директора ЦСКА будет Шевелев
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Александр Вильф/РИА Новости

Руководство московского ЦСКА не планирует назначать нового спортивного директора, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, исполнять обязанности спортивного директора красно-синих будет Евгений Шевелев, который в 2023 году был назначен заместителем генерального директора по спортивным вопросам.

26 декабря ЦСКА об уходе спортивного директора Андрея Мовсесьяна. Эту должность 49-летний специалист занимал с 2022 года. Всего в армейском клубе Мовсесьян проработал 12 лет, занимая разные позиции.

На зимнюю паузу в РПЛ ЦСКА ушел шестым. Лидером турнирной таблицы является «Краснодар», набрав 39 очков. Столько же баллов у «Зенита», но сине-бело-голубые идут строчкой ниже из-за поражения от черно-зеленых в очной встрече. Замыкает тройку «Спартак». Подопечные Деяна Станковича имеют в своем активе 37 очков.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» сменит название стадиона.

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