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Российский телеканал будет показывать схватки крупнейшего бойцовского промоушена

РБК утверждает, что «Матч ТВ» приобрел права на показ боев UFC в России
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ufc/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский телеканал «Матч ТВ» приобрел права на показ боев Ultimate Fighting Championship (UFC) — крупнейшего бойцовского промоушена, в России. Об этом сообщает телеканал РБК со ссылкой на источник на медиарынке.

«Сделка между «Матч ТВ» и UFC, по информации РБК, заключена на три года. Канал получил права на эксклюзивной основе для показа боев на телевидении и в цифровой среде», — сообщает издание.

Утверждается, что первая трансляция запланирована на 19 января — это будет прямой эфир боев Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.

Предыдущая сделка между «Матч ТВ» и UFC была заключена в декабре 2021 года, однако в 2022 году многие крупные международные сделки в сфере спортивных прав были остановлены.

До этого претендент на пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Арман Царукян, который выступает под флагом Армении, заявил, что рассказал, что россиянин Ислам Махачев не должен возглавлять рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий (P4P).

Ранее бойца ММА приговорили к 3,5 года колонии за устроенную стрельбу в Москве.

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