Российский боец заявил, что Махачев не является лучшим в мире

Претендент на пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Арман Царукян, который выступает под флагом Армении, заявил, что рассказал, что россиянин Ислам Махачев не должен возглавлять рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий (P4P). Его слова приводит Metaratings со ссылкой на бойца Бретта Окамото.

«На мой взгляд, первое место в рейтинге P4P должно принадлежать Джонсу. А Ислам, как мне кажется, должен быть на втором месте. Но, конечно, если говорить о легком дивизионе, то здесь он возглавляет все списки», — заявил Царукян.

В рамках турнира UFC 311, который состоится 18 января в Лос-Анджелесе, Махачев в главном бою вечера сразится с Царукяном. В со-главном поединке россиянин Умар Нурмагомедов выйдет в октагон против грузина Мераба Двалишвили.

Ранее Махачев назвал самый сложный бой в карьере.