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Стал известен официальный диагноз хоккеиста Кузнецова

«Матч ТВ»: нападающий СКА Кузнецов получил черепно-мозговую травму
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TheHersheyBears/X

Нападающий петербургского СКА Евгений Кузнецов получил в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского ЦСКА черепно-мозговую травму. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, после обследования у невролога хоккеисту диагностировали цервикокраниалгию. Игроку рекомендовано «соблюдение покоя, избегать физической и умственной нагрузок, резких рывковых движений в шейном отделе позвоночника». Процесс реабилитации форварда займет минимум месяц.

Кузнецов столкнулся с защитником ЦСКА Владиславом Провольневым и смог покинуть площадку лишь при помощи медицинского персонала. Арбитры не усмотрели нарушения правил в этом эпизоде.

Встреча, проходившая на «ЦСКА Арене» 25 декабря, завершилась со счетом 6:5 в пользу хозяев. В турнирной таблице Западной конференции КХЛ ЦСКА занимает третью строчку с 53 очками после 37 игр, СКА идет шестым — 48 баллов после 38 встреч.

Ранее травму Евгения Кузнецова назвали трагедией.

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