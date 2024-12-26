Волочкова назвала имя спортсмена 2024 года

Российская балерина Анастасия Волочкова в интервью «Матч ТВ» заявила, что считает главной спортсменкой 2024 года фигуристку Камилу Валиеву.

По ее словам, 18-летняя участница Олимпийских игр в Пекине заслуживает похвалы за упорство и характер.

«Камила Валиева для меня — человек года и лидер спорта. Она очень светлый и упорный человек. Я очень рада, что ей помогли в шоу, в которых она участвовала. Это дает шанс быть внутри творчества. Я считаю, что она великий человек», — заявила Волочкова.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

2 октября стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отказал Валиевой в апелляции на решение CAS о дисквалификации. Фигуристка должна оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. Также Валиева обязана выплатить Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.

Ранее глава РУСАДА объяснила разницу между допинг-делами Камилы Валиевой и Иги Швентек.