Глава РУСАДА объяснила разницу между делами Валиевой и Швентек

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова в интервью ТАСС заявила, что не нужно сравнивать дела теннисистки Иги Швентек и фигуристки Камилы Валиевой.

Специалист заявила, что допинговые расследования в отношении спортсменок похожи лишь в том, что в организме обоих был обнаружен триметазидин.

«Если проанализировать информацию по делу Швентек, которая есть в открытом доступе, то спортсменкой были представлены доказательства, которые говорят именно об использовании загрязненного продукта, и речь идет об очень низкой концентрации запрещенной субстанции. Она также провела исследование волос для доказательств отсутствия систематического применения», — заявила Логинова.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

2 октября стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отказал Валиевой в апелляции на решение CAS о дисквалификации. Фигуристка должна оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. Также Валиева обязана выплатить Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.

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