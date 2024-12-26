Авербух объяснил, как получил 409 штрафов за нарушение ПДД

Серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити 2002 года Илья Авербух в интервью РИА Новости заявил, что большое количество штрафов за нарушение правил дорожного движения связано с тем, что на него оформлено несколько автомобилей.

По его словам, появившаяся в СМИ информация о 409 штрафах, полученных за 2024 год, не связана с опасным вождением.

«На меня оформлено четыре машины, поэтому на меня приходят штрафы и с других авто. И там львиная доля парковочных, плюс во время гастролей 80% городов на машине проезжаю. Конечно, когда ты едешь по 6-7 часов за рулем, то какие-то штрафы прилетают. Но это точно не уличные гонки», — заявил Авербух.

По данным «Постньюс», Авербух за 2024 год получил 294 штрафа за превышение скоростного режима, 50 раз нарушил правила знаков или разметки и 26 раз не уплатил паровозное место. Еще дважды хореограф был уличен за езду на красный свет.

Ранее был назван российский спортсмен, который больше всех нарушал ПДД в 2024 году.