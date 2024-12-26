Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Авербух объяснил, как получил 409 штрафов за нарушение ПДД

Хореограф Авербух объяснил 409 штрафов за нарушение ПДД
close
Продюсерская компания «Илья Авербух»

Серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити 2002 года Илья Авербух в интервью РИА Новости заявил, что большое количество штрафов за нарушение правил дорожного движения связано с тем, что на него оформлено несколько автомобилей.

По его словам, появившаяся в СМИ информация о 409 штрафах, полученных за 2024 год, не связана с опасным вождением.

«На меня оформлено четыре машины, поэтому на меня приходят штрафы и с других авто. И там львиная доля парковочных, плюс во время гастролей 80% городов на машине проезжаю. Конечно, когда ты едешь по 6-7 часов за рулем, то какие-то штрафы прилетают. Но это точно не уличные гонки», — заявил Авербух.

По данным «Постньюс», Авербух за 2024 год получил 294 штрафа за превышение скоростного режима, 50 раз нарушил правила знаков или разметки и 26 раз не уплатил паровозное место. Еще дважды хореограф был уличен за езду на красный свет.

Ранее был назван российский спортсмен, который больше всех нарушал ПДД в 2024 году.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами