ЦСКА лишился спортивного директора

Спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян завершил работу в клубе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Эту должность 49-летний специалист занимал с 2022 года. Всего в армейском клубе Мовсесьян проработал 12 лет, занимая разные позиции.

На зимнюю паузу в РПЛ ЦСКА ушел шестым. Лидером турнирной таблицы является «Краснодар», набрав 39 очков. Столько же баллов у «Зенита», но сине-бело-голубые идут строчкой ниже из-за поражения от черно-зеленых в очной встрече. Замыкает тройку «Спартак». Подопечные Деяна Станковича имеют в своем активе 37 очков.

Розыгрыш РПЛ возобновится в конце февраля. Ближайшим соперником «Краснодара» станут «Крылья Советов» — эта игра пройдет на Кубани. «Спартак» же примет «Оренбург». «Зениту» предстоит домашняя встреча с ЦСКА.

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