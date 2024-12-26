Квинси Промес посвятил пост «Спартаку»

Футболист Квинси Промес, выступающий за «Дубай Юнайтед» из ОАЭ, посвятил в своих соцсетях пост московскому «Спартаку».

«Однажды спартаковец — спартаковец навсегда», — написал Промес.

21 декабря Telegram-канал «Трансферы «Спартака» сообщил, что футболист может вернуться в российский клуб уже в зимнее трансферное окно.

5 сентября Промес официально стал игроком «Дубай Юнайтед», который выступает во второй лиге ОАЭ.

Контракт Промеса со «Спартаком» истек 30 июня. Клуб не стал продлевать с ним трудовое соглашение.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает третье место, набрав 37 очков.

Ранее был назван человек, от которого зависит возвращение Промеса в «Спартак».