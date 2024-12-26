Экс-советника главы Олимпийского комитета России осудили по делу о мошенничестве

Экс-советника главы ОКР Власенко осудили по делу о мошенничестве

Бывшего президента Федерации водного поло России, экс-советника президента Олимпийского комитета России (ОКР) Алексея Власенко Таганский суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы по делу о хищении 450 млн рублей, передает ТАСС.

«Суд постановил признать Алексея Власенко виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет», — огласил приговор судья.

17 марта 2021 Басманный суд Москвы арестовал Власенко на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Функционеру грозило до десяти лет тюремного заключения.

Ранее суд приговорил российского бойца ММА Расула Очаева к 3,5 года лишения свободы за устроенную перестрелку в ходе дорожного конфликта в Москве.

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