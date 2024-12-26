Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-советника главы Олимпийского комитета России осудили по делу о мошенничестве

Экс-советника главы ОКР Власенко осудили по делу о мошенничестве
close
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Бывшего президента Федерации водного поло России, экс-советника президента Олимпийского комитета России (ОКР) Алексея Власенко Таганский суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы по делу о хищении 450 млн рублей, передает ТАСС.

«Суд постановил признать Алексея Власенко виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет», — огласил приговор судья.

17 марта 2021 Басманный суд Москвы арестовал Власенко на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Функционеру грозило до десяти лет тюремного заключения.

Ранее суд приговорил российского бойца ММА Расула Очаева к 3,5 года лишения свободы за устроенную перестрелку в ходе дорожного конфликта в Москве.

Ранее российского хоккеиста посадили в тюрьму за шпионаж.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами