Российского хоккеиста посадили в тюрьму за шпионаж

Российский хоккеист Максим Сергеев приговорен к двум годам и 11 месяцам тюремного заключения в Польше за шпионаж. Об этом сообщает Iltalehti со ссылкой на L'Equipe.

Источник утверждает, что также Сергеев был оштрафован на €1220. В ходе задержания в 2023 году у него были изъяты 7,28 грамма марихуаны. Хоккеист будет депортирован на родину в мае 2025 года, а до этого времени — находиться в тюрьме города Люблин.

В период выступлений за «Заглембе» Сергееву написал в Telegram некий Андрей. По данным источника, он был из ФСБ России.

Сергеев искал учреждения, которые связаны с польской армией или силами НАТО. Позже он за солидное вознаграждение в составе группы людей должен был остановить поезд, который направлялся на Украину. Вскоре некоторых членов ячейки арестовали.

Хоккеист продолжал делать фотографии и пересылать их, пока в июне 2023 года бывшего хоккеиста не арестовали по подозрению в шпионаже.

Помимо Сергеева, в шпионаже обвинялись также белорусы и украинцы.

Ранее тренер польского хоккейного клуба «Заглембе» Гжегож Клих рассказал, что в клубе очень удивлены арестом российского игрока команды Сергеева.