Трехкратного чемпиона мира в составе сборной России дисквалифицировали на три года за допинг

Чемпиона мира по хоккею с мячом Миргазова отстранили за употребление допинга

Трехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Алмаз Миргазов дисквалифицирован на три года за употребление допинга. Информация об этом появилась на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В допинг-пробе 32-летнего россиянина был обнаружен остарин. Дисквалификация Миргазова действует с 21 сентября 2023 года по 20 марта 2026 года. Хоккеист в последний раз играл в сезоне-2022/23.

Миргазов становился чемпионом мира в составе сборной России в 2016, 2018 и 2019 годах. Последним клубом Миргазова было московское «Динамо».

Ранее австралийский теннисист Макс Перселл самостоятельно согласился на отстранение за нарушение антидопинговых правил.

26-летний Перселл выиграл два турнира Большого шлема в парном разряде — Уимблдон-2022 и US Open-2024.

Ранее тренер сборной Украины отреагировал на допинг-скандал Михаила Мудрика.