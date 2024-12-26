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Трехкратного чемпиона мира в составе сборной России дисквалифицировали на три года за допинг

Чемпиона мира по хоккею с мячом Миргазова отстранили за употребление допинга
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Игорь Онучин/РИА Новости

Трехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Алмаз Миргазов дисквалифицирован на три года за употребление допинга. Информация об этом появилась на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В допинг-пробе 32-летнего россиянина был обнаружен остарин. Дисквалификация Миргазова действует с 21 сентября 2023 года по 20 марта 2026 года. Хоккеист в последний раз играл в сезоне-2022/23.

Миргазов становился чемпионом мира в составе сборной России в 2016, 2018 и 2019 годах. Последним клубом Миргазова было московское «Динамо».

Ранее австралийский теннисист Макс Перселл самостоятельно согласился на отстранение за нарушение антидопинговых правил.

26-летний Перселл выиграл два турнира Большого шлема в парном разряде — Уимблдон-2022 и US Open-2024.

Ранее тренер сборной Украины отреагировал на допинг-скандал Михаила Мудрика.

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