Тренер сборной Украины отреагировал на допинг-скандал Мудрика

Тренер сборной Украины о допинг-скандале Мудрика: мы будем бороться за него

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на новость о том, что допинг-проба футболиста лондонского «Челси» Михаила Мудрика дала положительный результат, передает Tribuna.

«Мы будем бороться за него. И я только желаю Михаилу терпения, чтобы он действительно понимал, что мы его поддерживаем и сделаем все, чтобы этот срок был как можно меньше», — сказал Ребров.

допинг-проба «А» дала положительный результат на запрещенный препарат. Если проба «Б», которую специалисты вскроют в ближайшее время, подтвердит результат, Мудрику грозит длительная дисквалификация — до четырех лет.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года, он был куплен у «Шахтера». Сумма трансфера составила €100 млн с учетом бонусов. Украинец дебютировал в матче против «Ливерпуля», не отметившись результативными действиями.

Всего в текущем сезоне футболист принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и пять результативных передач.

Ранее Мудрик прошел проверку на полиграфе после проваленного допинг-теста.