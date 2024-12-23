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Австралийский теннисист самостоятельно согласился на отстранение за допинг

Австралийский теннисист Перселл согласился на отстранение за допинг
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Global Look Press

Австралийский теннисист Макс Перселл самостоятельно согласился на отстранение за нарушение антидопинговых правил. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

«Я добровольно согласился на временное отстранение, поскольку неосознанно получил внутривенную инфузию витаминов в объеме, превышающем допустимый предел в 100 мл. Я самостоятельно сообщил эту информацию ITIA и был максимально прозрачен», — заявил Перселл.

26-летний Перселл выиграл два турнира Большого шлема в парном разряде — Уимблдон-2022 и US Open-2024. Всего в карьере австралийца восемь побед на турнирах серии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в парах. На момент отстранения он занимал 12-е место рейтинга в парном разряде и 105-е в одиночном.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее стало известно, кто из россиян сыграет на Australian Open.

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