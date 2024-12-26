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Ирина Роднина: страну развалила не я

Роднина о претензиях по поводу гражданства США у ее дочери: меня это не задевает
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Алексей Майшев/РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина призналась, что ее не задевают претензии по поводу гражданства США у ее дочери Алены Миньковской, передает Sport24.

«Меня это не задевает, потому что страну развалила не я. Страны не стало, когда я работала в США по контракту. Как правило, у ребенка, кроме матери, есть еще и отец. И каждый из родителей принимает участие в жизни», — сказала Роднина.

Миньковская уехала из СССР в четырехлетнем возрасте вместе с родителями: Ириной Родниной и эмигрировавшим в США кинопродюсером и бизнесменом Леонидом Миньковским.

Ранее Роднина уехала из России для встречи с Миньковской.

Миньковская выложила несколько фотографий с Родниной в соцсетях.

«Воссоединение семьи», — подписала снимки Миньковская.

Ранее Роднина высказалась о чешском гражданстве.

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