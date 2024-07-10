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Роднина уехала из России для встречи с дочкой-американкой

Экс-фигуристка Роднина уехала из РФ для встречи с дочкой-американкой

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alyonamink/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Советская фигуристка Ирина Роднина, являющаяся депутатом Госдумы, уехала из России, чтобы встретиться со своей дочерью Аленой Миньковской, которая является гражданкой США. Миньковская выложила несколько фотографий с Родниной в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Воссоединение семьи», — подписала снимки Миньковская.

Снимки были сделаны в одном из отелей Азербайджана. Алена приехала вместе с мужем Джейком Хартманном и дочкой Лолой.

Роднина является десятикратной чемпионкой мира и 11-крайтной чемпионкой Европы. Трижды Роднина выигрывала Олимпийские игры.

Ранее Роднина ответила на вопрос о размере своей пенсии.

«У меня пенсия нормального российского человека. Не спортивная. Сумма? Пока меньше 30 тысяч. Я работающий пенсионер и индексации для меня нет», — сказала Роднина.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В 2023 году в организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения».

Ранее Роднина описала свое отношение к Олимпиаде без России.

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