Олимпийская чемпионка Роднина высказалась о чешском гражданстве

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Российской Федерации Ирина Роднина заявила, что никогда не получала гражданства Чехии. Ее слова приводит Sport24.

«Мне давали почетное звание — это не гражданство, а звание. Это не паспорт. Никаких привилегий от этого нет. Это благодарность за то, что я работала со спортсменами из Чехии. Этим званием я никак не могу воспользоваться. А так столько всего пишут, что даже отследить все это невозможно», — заявила она.

Почетное звание Родниной было присвоено в Чехии за то, что в 1995 году ее ученики Радка Коваржикова — Рене Новотны стали чемпионами мира.

В 1964 году Роднина встала в пару с Алексеем Улановым — под руководством Станислава Жука пара стала четырехкратными чемпионами мира и победителями Игр в Саппоро. Затем Роднина перешла в пару к Александру Зайцеву, а в 1974 году стала работать под руководством Татьяны Тарасовой. В тандеме им удалось завоевать еще два золота Олимпиад, выиграв также четыре золота мировых первенств.

Роднина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как спортсменка, не проигравшая ни в одном турнире за всю карьеру с 1969 по 1980 год.

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