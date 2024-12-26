Экс-игрок «Локомотива» поддержал вратаря команды Лантратова

Во вратарской линии московского «Локомотива» достаточная конкуренция, а голкиперы команды Илья Лантратов и Антон Митрюшкин справляются со своими обязанностями. Такое мнение в комментарии Legalbet выразил бывший защитник красно-зеленых Дмитрий Сенников.

«Вратарскую линию не стоит менять. У Сафонова в «Краснодаре» было больше ошибок, чем у Лантратова в «Локомотиве». Матвей любил играть ногами, но не всегда точно. Поэтому не надо так критично относиться. У «Локомотива» проблема в самой обороне. Много пропущенных мячей для команды, которая идет вверху», — сказал Сенников.

Он указал, что Лантратов допустил лишь две грубые ошибки – в матчах со «Спартаком» (2:5) и с «Краснодаром» (0:3). В остальном же, по словам Сенникова, вратарь выручал команду.

Лидером Российской премьер-лиги сезона-2024/25 является «Краснодар», в активе которого после 18 туров 39 очков. Столько же баллов у идущего вторым «Зенита», который уступает «быкам» из-за поражения в очной встрече. Замыкает тройку с 37-ю очками московский «Спартак». «Динамо» и «Локомотив» набрали по 35 очков и находятся на четвертом и пятом местах соответственно. ЦСКА с 31-м баллом расположился на шестой строчке.

Ранее было названо главное преимущество «Зенита» над другими командами РПЛ.