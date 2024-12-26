Названо главное преимущество «Зенита» над другими командами РПЛ

Петербургский «Зенит» имеет преимущество над другими командами Российской премьер-лиги (РПЛ) за счет духа победителей. Такое мнение в комментарии Legalbet выразил бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной России Владимир Гранат.

«Если же выделять в качестве фаворита какую-то одну команду, то назову «Зенит». У них все-таки есть дух победителей, которого нет у других клубов. За счет этого они превосходят остальных», — сказал Гранат.

Вместе с тем он констатировал, что, помимо «Зенита», на чемпионство в РПЛ претендуют и другие команды, находящиеся на вершине турнирной таблицы — «Краснодар» и «Спартак». Кроме того, Гранат подчеркнул, что не списывает со счетов «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА.

Лидером чемпионата является «Краснодар», в активе которого 39 очков. Столько же баллов у идущего вторым «Зенита», который уступает «быкам» из-за поражения в очной встрече. Замыкает тройку с 37 очками московский «Спартак». «Динамо» и «Локомотив» набрали по 35 очков и находятся на четвертом и пятом местах соответственно. ЦСКА с 31 баллом расположился на шестой строчке.

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