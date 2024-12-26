В «Пари НН» оценили результаты первой части сезона

Первую половину сезона-2024/25 Российской премьер-лиги (РПЛ) команда «Пари Нижний Новгород» провела неудовлетворительно. Такую оценку в комментарии Legalbet дал полузащитник нижегородцев Владислав Карапузов.

«Первую часть сезона для «Пари НН» оценю неудовлетворительно. Хотелось бы большего, быть выше в таблице. Не получилось набрать больше очков, чтобы находиться подальше от зоны стыковых матчей», — сказал игрок.

Карапузов констатировал, что серьезные проблемы у команды начались еще в прошлом сезоне, в марте 2024 года. Смена тренера на серба Сашу Илича привела к тому, что в игровом плане ситуация стала еще хуже. По словам футболиста, в какой-то момент команда улучшила положение и набрала очки, но все же провалила концовку года.

В текущем розыгрыше РПЛ «Пари НН» после 18 туров набрал 16 очков и идет на 12-м месте в турнирной таблице первенства. В октябре команду возглавил известный белорусский специалист Виктор Гончаренко.

Лидером чемпионата является «Краснодар», в активе которого 39 очков. Столько же баллов у идущего вторым «Зенита», который уступает «быкам» из-за поражения в очной встрече. Замыкает тройку с 37 очками московский «Спартак».

Ранее была названа тройка лучших игроков первой части сезона РПЛ.