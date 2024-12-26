Помощник Черчесова рассказал о возможном увольнении из сборной Казахстана

Паников об увольнении из сборной Казахстана: никаких уведомлений не было

Ассистент главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова Владимир Паников заявил, что никаких уведомлений об увольнении не было. Его слова приводит Odds.

«Никаких уведомлений со стороны федерации не было. Работаем и планируем свою работу дальше. Находимся на связи с клубными коллегами», — заявил Паников.

23 декабря появилась информация о том, что новый президент Федерации футбола Казахстана (КФФ) Марат Омаров уволит Черчесова с поста главного тренера сборной.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Он сменил Магомеда Адиева, который совмещал посты в национальной команде и грозненском «Ахмате». Под его руководством сборная Казахстана отобралась в дивизион В Лиги наций.

Однако там сборная Казахстана заняла последнее место в своей группе, набрав одно очко, пропустив 15 мячей и не забив при этом ни одного.

Ранее работу Черчесова в сборной Казахстана назвали катастрофой.