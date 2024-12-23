Черчесова уволят из сборной Казахстана

Новое руководство Федерации футбола Казахстана (КФФ) уволит российского специалиста Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной. Об этом сообщает Vesti.kz.

Источник утверждает, что на замену россиянину уже предложены кандидатуры двух казахстанских и двух европейских специалистов. В данный момент юристы изучают варианты расторжения контракта с Черчесовым.

20 декабря в Астане состоялись выборы президента КФФ. 34 голоса из 36 получил Марат Омаров. Черчесов был назначен при предыдущем руководителе, которым был Адлет Барменкулов.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Он сменил Магомеда Адиева, который совмещал посты в национальной команде и грозненском «Ахмате». Под его руководством сборная Казахстана отобралась в дивизион В Лиги наций.

Однако там сборная Казахстана заняла последнее место в своей группе, набрав одно очко, пропустив 15 мячей и не забив при этом ни одного.

Ранее работу Черчесова в сборной Казахстана назвали катастрофой.