Работу Черчесова в сборной Казахстана назвали катастрофой

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал катастрофой результаты работы российского специалиста Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной Казахстана. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Можно ли назвать 0:10 в четырех матчах катастрофой? Ну, это да, согласен, согласен. Здесь у Черчесова не пошло, не его команда, чисто не его команда. По нему принимать решение будет Казахстанская федерация», — заявил он.

14 ноября Казахстан проиграл Австрии в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча, которая состоялась на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, завершилась со счетом 2:0. Счет в матче открыл Кристоф Баумгартнер, которому ассистировал Стефан Пош. Он отличился на 15-й минуте игры. На 23-й минуте Казахстан остался в меньшинстве, прямую красную карточку получил Александр Марочкин. Через две минуты после этого Михаэль Грегорич оформил второй гол сборной Австрии.

Для Казахстана это поражение стало четвертым в Лиге наций. До этого команда уступила дважды Словении (0:3, 0:1) и еще раз Австрии (0:4). В первом туре группового этапа Казахстан сыграл вничью с Норвегией — 0:0. Таким образом, команда досрочно вылетела из Лиги B.

Заключительный матч группового этапа Казахстан сыграет с Норвегией. Встреча состоится 17 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ранее Черчесов после четырех поражений сборной Казахстана подряд заявил, что доволен проделанной работой.