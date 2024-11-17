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Работу Черчесова в сборной Казахстана назвали катастрофой

Экс-игрок Канчельскис посчитал катастрофой работу Черчесова в сборной Казахстана

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Павел Бедняков/РИА Новости

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал катастрофой результаты работы российского специалиста Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной Казахстана. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Можно ли назвать 0:10 в четырех матчах катастрофой? Ну, это да, согласен, согласен. Здесь у Черчесова не пошло, не его команда, чисто не его команда. По нему принимать решение будет Казахстанская федерация», — заявил он.

14 ноября Казахстан проиграл Австрии в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча, которая состоялась на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, завершилась со счетом 2:0. Счет в матче открыл Кристоф Баумгартнер, которому ассистировал Стефан Пош. Он отличился на 15-й минуте игры. На 23-й минуте Казахстан остался в меньшинстве, прямую красную карточку получил Александр Марочкин. Через две минуты после этого Михаэль Грегорич оформил второй гол сборной Австрии.

Для Казахстана это поражение стало четвертым в Лиге наций. До этого команда уступила дважды Словении (0:3, 0:1) и еще раз Австрии (0:4). В первом туре группового этапа Казахстан сыграл вничью с Норвегией — 0:0. Таким образом, команда досрочно вылетела из Лиги B.

Заключительный матч группового этапа Казахстан сыграет с Норвегией. Встреча состоится 17 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ранее Черчесов после четырех поражений сборной Казахстана подряд заявил, что доволен проделанной работой.

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