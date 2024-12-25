Бывший спортивный директор «Спартака» обвинил чемпиона мира во лжи

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак считает, что чемпион мира по футболу в составе сборной Германии Филипп Лам соврал, назвав чемпионат мира в России был одним из худших. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Считаю, что он соврал на эту тему. Пострадала ли Германия от того, что плохо выступила? Это неправда на 100% в его словах про наш чемпионат мира», — заявил Первак.

Лам до этого заявил, что Европа пострадала от проведения чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах в России и Катаре.

Лам, который вместе со сборной Германии выиграл чемпионат мира — 2014, перед началом финального матча мирового первенства в 2018 году между сборными Франции и Хорватии принял участие в торжественной церемонии и вынес на поле кубок турнира. Победа тогда досталась Франции.

В 2022 году французские футболисты вновь вышли в финал и сразились со сборной Аргентины, в составе которой играл Лионель Месси. Победа досталась аргентинской команде, причем победитель был выявлен в серии послематчевых пенальти.

Ранее критиковавшего Россию из-за ЧМ-18 немецкого футболиста назвали дураком.