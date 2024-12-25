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Ротенберг установил уникальное достижение

Ротенберг совершил самую быструю замену вратаря в истории КХЛ
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Алексей Даничев/РИА Новости

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг провел самую быструю замену вратаря в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

25 декабря в матче против московского ЦСКА основной голкипер команды, 19-летний Егор Заврагин пропустил две шайбы уже в первую минуту игры. На 41-й секунде отличился Павел Карнаухов, а на 57-й — Денис Гурьянов. Заврагина поменяли на 20-летнего белоруса Павла Моисевича, который за 14 минут на площадке пропустил еще три шайбы. При счете 0:5 Ротенберг вернул в «калитку» Заврагина.

В момент написания новости идет середина второго периода, ЦСКА по-прежнему ведет 5:0.

Ранее советник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Венсан Лекавалье назвал высоким уровень хоккея в матче КХЛ между «Локомотивом» и СКА.

В феврале 2024-го Международная федерация хоккея (IIHF) года продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет организации продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее игрок ЦСКА назвал имя любимого рэпера.

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