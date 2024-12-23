В канадском хоккейном клубе оценили игру СКА

Советник «Монреаля» Лекавалье: матч «Локомотива» и СКА был хорошего уровня

Советник «Монреаль Канадиенс» Венсан Лекавалье назвал высоким уровень хоккея в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Локомотивом» и СКА. Его слова приводит Telegram-канал наставника армейцев Романа Ротенберга.

«Это был хороший хоккей, игра высокого уровня. Быстрые команды. Действительно, это была классная игра. Честно говоря, я был впечатлен, насколько матч получился хорошим. Приятно видеть такое вживую», — заявил Лекавалье.

Представители клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) просматривали в России игрока СКА Ивана Демидова, который был выбран канадцами на драфте под пятым номером.

Встреча, которая состоялась на «СКА Арене», завершилась со счетом 3:2 в пользу «Локомотива». В составе СКА отличились Сергей Плотников и Владимир Алистров. За «Локомотив» забивали Максим Березкин, Максим Шалунов и Александр Радулов.

Этот матч стал первым для СКА после возвращения на новый стадион.

11 декабря было объявлено, что СКА возвращается на «СКА Арену».

«СКА Арена» была открыта в декабре 2023 года, на ее строительство были потрачены 60 млрд рублей — это самый дорогой хоккейный объект в России. Также арена является самой вместительной в мире — 21500 человек. Домашний стадион клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» на втором месте. «Белл-центр» способен принять 21302 зрителя.

Ранее Доминик Гашек раскритиковал поездку представителей «Монреаля» в Россию.