Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В канадском хоккейном клубе оценили игру СКА

Советник «Монреаля» Лекавалье: матч «Локомотива» и СКА был хорошего уровня
close
Александр Гальперин/РИА Новости

Советник «Монреаль Канадиенс» Венсан Лекавалье назвал высоким уровень хоккея в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Локомотивом» и СКА. Его слова приводит Telegram-канал наставника армейцев Романа Ротенберга.

«Это был хороший хоккей, игра высокого уровня. Быстрые команды. Действительно, это была классная игра. Честно говоря, я был впечатлен, насколько матч получился хорошим. Приятно видеть такое вживую», — заявил Лекавалье.

Представители клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) просматривали в России игрока СКА Ивана Демидова, который был выбран канадцами на драфте под пятым номером.

Встреча, которая состоялась на «СКА Арене», завершилась со счетом 3:2 в пользу «Локомотива». В составе СКА отличились Сергей Плотников и Владимир Алистров. За «Локомотив» забивали Максим Березкин, Максим Шалунов и Александр Радулов.

Этот матч стал первым для СКА после возвращения на новый стадион.

11 декабря было объявлено, что СКА возвращается на «СКА Арену».

«СКА Арена» была открыта в декабре 2023 года, на ее строительство были потрачены 60 млрд рублей — это самый дорогой хоккейный объект в России. Также арена является самой вместительной в мире — 21500 человек. Домашний стадион клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» на втором месте. «Белл-центр» способен принять 21302 зрителя.

Ранее Доминик Гашек раскритиковал поездку представителей «Монреаля» в Россию.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами