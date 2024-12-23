Игрок ЦСКА назвал имя любимого рэпера

Нападающий ЦСКА Афанасьев заявил, что хотел бы познакомиться с рэпером Macan

Нападающий московского ЦСКА Егор Афанасьев в интервью Legalbet заявил, что испытывает удовольствие от прослушивания треков рэп-исполнителя Macan.

По его словам, было бы здорово с ним пообщаться.

«Если честно, очень нравится певец Macan. С ним хотелось бы познакомиться, так что посмотрим. Первый сезон [в России], у меня все еще впереди», — заявил Афанасьев.

В феврале 2024-го Международная федерация хоккея (IIHF) года продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет организации продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее хоккеист «Динамо» назвал клуб НХЛ, против которого хотел бы сыграть.