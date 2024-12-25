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В Госдуме призвали не считать перешедшую в сборную Украины фигуристку предательницей

Журова не хочет считать перешедшую на Украину фигуристку Шаботову предательницей
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Максим Блинов/РИА Новости

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что переход российской фигуристки Анастасии Шаботовой в сборную Украины ради Олимпиады-2022 не является предательством, однако выглядит некорректным в нынешней ситуации. Ее слова приводит «Лента.ру».

«С этими переходами ситуация очень необычная. Когда люди делали это 15-20 лет назад из-за очень высокой конкуренции, особенно в фигурном катании, это воспринималось иначе. Но ситуация изменилась после начала украинского конфликта», — заявила Журова.

Ранее Шаботова заявила, что не считает себя предательницей из-за перехода на Украину.

Шаботова — трехкратная чемпионка Украины. На зимних Олимпийских играх — 2022 она заняла последнее, 30-е место. Фигуристка была отчислена из сборной Украины в скором времени после Олимпиады, на чемпионате мира в 2022 году она уже не выступила. На сегодняшний момент Шаботова не выступает на соревнованиях.

Ранее Шаботова рассказала о домогательствах тренера.

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