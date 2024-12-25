Российская фигуристка не стала называть себя предательницей из-за перехода в сборную Украины

18-летняя российская фигуристка Анастасия Шаботова, которая с 2019 по 2022 год выступала за сборную Украины, призналась, что смена спортивного гражданства в ее семье обсуждалась достаточно долго. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что переход в другую национальную сборную был ее единственным шансом выступить на зимних Олимпийских играх.

«Требовалось просто мое согласие: «Перейдешь?» — «Перейду». Все прошло очень спокойно. Но как я злилась на людей, которые писали: «Предала!» А в чем предательство? Что не сделаешь ради результата?» — заявила она.

Шаботова — трехкратная чемпионка Украины. На зимних Олимпийских играх — 2022 она заняла последнее, 30-е место. Фигуристка была отчислена из сборной Украины в скором времени после Олимпиады, на чемпионате мира в 2022 году она уже не выступила. На сегодняшний момент Шаботова не выступает на соревнованиях.

Шаботова владела тройным акселем. Она его исполнила на турнире Budapest Trophy в октябре 2020 года и выиграла золотую медаль.

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