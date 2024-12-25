Выступавшая за Украину российская фигуристка рассказала о домогательствах тренера

18-летняяя российская фигуристка Анастасия Шаботова, которая с 2019 по 2022 год выступала за сборную Украины, рассказала о домогательствах тренера. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«После первой тренировки он ко мне подошел и говорит: «Настя, ты только не влюбляйся в меня». А остальное, мол, хорошо. Я думаю — интересно. Конечно, это вызвало отторжение, но я маленькая девчонка, не понимаю, что от меня тренер хочет. Мне было 16 лет», — поделилась она.

Шаботова рассказала, что после этого тренер, имя которого она не раскрывает, предложил ей переехать к нему. Он аргументировал свое предложение тем, что до катка от него добираться было бы проще. После этого фигуристка сразу же покинула его группу.

Шаботова — трехкратная чемпионка Украины. На зимних Олимпийских играх — 2022 она заняла последнее, 30-е место. Фигуристка была отчислена из сборной Украины в скором времени после Олимпиады, на чемпионате мира в 2022 году она уже не выступила. На сегодняшний момент Шаботова не выступает на соревнованиях.

Ранее Шаботова рассказала о своем увольнении из сборной Украины.