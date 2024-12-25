Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Выступавшая за Украину российская фигуристка рассказала о домогательствах тренера

Выступавшая за Украину фигуристка Шаботова рассказала о домогательствах тренера
close
Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

18-летняяя российская фигуристка Анастасия Шаботова, которая с 2019 по 2022 год выступала за сборную Украины, рассказала о домогательствах тренера. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«После первой тренировки он ко мне подошел и говорит: «Настя, ты только не влюбляйся в меня». А остальное, мол, хорошо. Я думаю — интересно. Конечно, это вызвало отторжение, но я маленькая девчонка, не понимаю, что от меня тренер хочет. Мне было 16 лет», — поделилась она.

Шаботова рассказала, что после этого тренер, имя которого она не раскрывает, предложил ей переехать к нему. Он аргументировал свое предложение тем, что до катка от него добираться было бы проще. После этого фигуристка сразу же покинула его группу.

Шаботова — трехкратная чемпионка Украины. На зимних Олимпийских играх — 2022 она заняла последнее, 30-е место. Фигуристка была отчислена из сборной Украины в скором времени после Олимпиады, на чемпионате мира в 2022 году она уже не выступила. На сегодняшний момент Шаботова не выступает на соревнованиях.

Ранее Шаботова рассказала о своем увольнении из сборной Украины.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами