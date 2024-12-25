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Стало известно, когда «Спартак» может объявить нового спортивного директора

Sport24: «Спартак» должен объявить о назначении Кагигао до конца 2024 года
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Esteban Felix/AP

Фрэнсис Кагигао в ближайшее время будет назначен на пост спортивного директора «Спартака». Об этом Sport24 сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Вчера Кагигао попрощался с «Галатасараем» и вечером выехал в Россию для переговоров со «Спартаком». Сейчас он уже находится в Москве и общается с клубом. Стороны планируют заключить долгосрочное соглашение. Если не случится чего-то экстраординарного, «Спартак» должен объявить о назначении Кагигао до конца этого года», — указал источник.

Должность спортивного директора «Спартака» остается вакантной после отставки португальца Томаша Амарала, состоявшейся в ноябре 2024 года. Кагигао в последнее время работал на должности руководителя отдела международных связей и скаутинга «Галатасарая».

Перед зимней паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

После возобновления РПЛ «Спартак» в 19-м туре первенства сыграет 2 марта с «Оренбургом».

Ранее в «Спартаке» заявили о сложном сезоне.

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