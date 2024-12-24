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Губерниев обнаружил у критиковавшего Россию немца «большие проблемы с мозгами»

Губерниев заявил, что у Лама большие проблемы с мозгами после критики России
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Павел Бедняков/РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что ему не понравились слова экс-футболиста сборной Германии Филиппа Лама о том, что Европа пострадала от проведения ЧМ-2018 в России.

По его словам, у Лама существуют проблемы с головой.

«С мозгами у него, конечно, очень большие проблемы. Он не смотрит телевизор, не залезает в интернет. Он просто бестолочь. Мне очень обидно, что хороший футболист оказался [чудаком]», — заявил Губерниев.

Лам, который вместе со сборной Германии выиграл чемпионат мира — 2014, перед началом финального матча мирового первенства в 2018 году между сборными Франции и Хорватии принял участие в торжественной церемонии и вынес на поле кубок турнира. Победа тогда досталась Франции.

В 2022 году французские футболисты вновь вышли в финал и сразились со сборной Аргентины, в составе которой играл Лионель Месси. Победа досталась аргентинской команде, причем победитель был выявлен в серии послематчевых пенальти.

Ранее Филипп Лам раскритиковал решение провести ЧМ-2034 в Саудовской Аравии.

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