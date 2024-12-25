В Госдуме заявили, что критика России от Лама не имеет отношения к спорту

Депутат Госдумы Российской Федерации Дмитрий Свищев вспомнил, что бывший немецкий футболист Филипп Лам, который раскритиковал проведение чемпионата мира — 2018 в России, был доволен посещением страны во время мундиаля. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Все было замечательно, с его же слов. Но теперь он выступает против нас почему-то. Вообще его заявление никакого отношения к спорту не имеет. При чем здесь демократия и футбол? К тому же в России демократии уж точно не меньше, чем в Германии и во многих других странах», — заявил Свищев.

Лам до этого заявил, что Европа пострадала от проведения чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах в России и Катаре.

Лам, который вместе со сборной Германии выиграл чемпионат мира — 2014, перед началом финального матча мирового первенства в 2018 году между сборными Франции и Хорватии принял участие в торжественной церемонии и вынес на поле кубок турнира. Победа тогда досталась Франции.

В 2022 году французские футболисты вновь вышли в финал и сразились со сборной Аргентины, в составе которой играл Лионель Месси. Победа досталась аргентинской команде, причем победитель был выявлен в серии послематчевых пенальти.

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