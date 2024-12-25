Губерниев вновь высмеял Загитову после отказа в гранте на шоу

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев вновь в издевательской манере прокомментировал тот факт, что олимпийской чемпионке Алине Загитовой отказали в гранте на новое ледовое шоу. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Очень жаль, что Алина не получила этот грант. Очевидно, что это происки конкурентов. Если бы у меня были 75 миллионов рублей, я бы с удовольствием отдал их Алине Загитовой без каких-либо процентов, потому что она прекрасна. Жить, учиться и бороться во имя процветания Алины Загитовой — вот девиз всех нас», — заявил он.

До этого Губерниев предложил «снять с себя шапки и пойти по миру, чтобы собрать нужную сумму».

23 декабря Президентский фонд культурных инициатив отклонил заявку Загитовой на выдачу гранта в размере 74,79 млн рублей на новое ледовое шоу «Алые паруса». Заявка фигуристки была подана в последний день, разрешенный для оформления заявок, — 17 сентября.

Спортсменка планировала организовать в Санкт-Петербурге шоу «Алые Паруса», а в качестве целей назвала формирование у зрителей интереса к произведениям классической русской литературы и к русскому языку. При этом, в отличие от других подавших заявки, среди которых есть такие знаменитые фигуристы, как Евгений Плющенко и Татьяна Навка, в запросе Загитовой нет стороннего финансирования, а проект планируется на сто процентов реализовать на сумму гранта.

Ранее Загитова оценила отказ в гранте на ледовое шоу.