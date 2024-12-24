Губерниев поиздевался над Загитовой после неудачи с грантом

Российский комментатор и журналист Дмитрий Губерниев в издевательской манере назвал фатальной ошибкой то, что олимпийской чемпионке в женском одиночном катании Алине Загитовой не одобрили грант на ледовое шоу. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Думаю, что нам всем нужно снять с себя шапки, пойти по миру и собрать недостающую сумму. Ну, там не хватает почти 75 миллионов рублей, а нас в стране 140 с лишним миллионов. Думаю, шансы есть. По копеечке, по рублику соберем и поможем девчонке. Она этого достойна», — заявил Губерниев.

23 декабря Президентский фонд культурных инициатив отклонил заявку Загитовой на выдачу гранта в размере 74,79 млн рублей на новое ледовое шоу «Алые паруса». Заявка фигуристки была подана в последний день, разрешенный для оформления заявок, — 17 сентября.

Спортсменка планировала организовать в Санкт-Петербурге шоу «Алые Паруса», а в качестве целей назвала формирование у зрителей интереса к произведениям классической русской литературы и к русскому языку. При этом, в отличие от других подавших заявки, среди которых есть такие знаменитые фигуристы, как Евгений Плющенко и Татьяна Навка, в запросе Загитовой нет стороннего финансирования, а проект планируется на сто процентов реализовать на сумму гранта.

Ранее Загитова оценила отказ в гранте на ледовое шоу.