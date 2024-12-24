«Начихать»: Валуев призвал не обращать внимание на раскритиковавшего ЧМ-2018 Лама

Депутат Валуев заявил, что ему начихать на слова Лама о критике ЧМ-2018

Депутат Госдумы Николай Валуев в интервью Sport24 заявил, что ему не интересны слова экс-футболиста сборной Германии Филиппа Лама о том, что Европа пострадала от проведения ЧМ-2018 в России.

По его словам, обращать внимание на реплики экс-капитана мюнхенской «Баварии» не стоит.

«Ровным счетом начихать на слова какого-то немца! Нам-то прекрасно известно, как был на самом деле проведен чемпионат мира! Моськи лают, а караван идет. Читайте их же отзывы о ЧМ и об Олимпиаде в Сочи — все рукоплескали», — заявил Валуев.

Лам, который вместе со сборной Германии выиграл чемпионат мира — 2014, перед началом финального матча мирового первенства в 2018 году между сборными Франции и Хорватии принял участие в торжественной церемонии и вынес на поле кубок турнира. Победа тогда досталась Франции.

В 2022 году французские футболисты вновь вышли в финал и сразились со сборной Аргентины, в составе которой играл Лионель Месси. Победа досталась аргентинской команде, причем победитель был выявлен в серии послематчевых пенальти.

Ранее Дмитрий Губерниев обнаружил у критиковавшего Россию Филиппа Лама «большие проблемы с мозгами».