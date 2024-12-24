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Назван актер, который мог бы быть тренером ЦСКА

Агент Абрамов: ЦСКА играл бы не хуже под руководством Бурунова вместо Николича
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СТВ

Футбольный агент Владимир Абрамов считает, что под руководством актера Сергея Бурунова московский ЦСКА играл бы не хуже, чем при нынешнем сербском наставнике Марко Николиче.

«Бурунов — великолепный актер, который бы здорово сыграл главного тренера. Если Бурунова поставить на место Николича, игра армейцев не изменится. Футболисты на поле будут такие же. Не будет обрушения качества игры. В принципе, разницы не будет. Интересная мысль, если взять и подменить Бурунова на Николича. Надо узнаваемых актеров продвигать», — рассказал Абрамов Legalbet.

Агент считает, что футболистам не нужно мешать играть, как говорил в свое время знаменитый советский и российский тренер Константин Бесков. Бурунова можно пригласить на пост тренера ЦСКА из-за возможного шоу, которое даст актер такого уровня.

Марко Николич возглавил ЦСКА перед нынешним сезоном. Под его руководством армейцы занимают шестое место в Российской премьер-лиге с 31 очком после 18 туров. От лидирующих «Краснодара» и «Зенита» красно-синие отстают на восемь очков.

Ранее «Спартак» призвали не говорить о борьбе за чемпионство в РПЛ.

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