Назван актер, который мог бы быть тренером ЦСКА

Агент Абрамов: ЦСКА играл бы не хуже под руководством Бурунова вместо Николича

Футбольный агент Владимир Абрамов считает, что под руководством актера Сергея Бурунова московский ЦСКА играл бы не хуже, чем при нынешнем сербском наставнике Марко Николиче.

«Бурунов — великолепный актер, который бы здорово сыграл главного тренера. Если Бурунова поставить на место Николича, игра армейцев не изменится. Футболисты на поле будут такие же. Не будет обрушения качества игры. В принципе, разницы не будет. Интересная мысль, если взять и подменить Бурунова на Николича. Надо узнаваемых актеров продвигать», — рассказал Абрамов Legalbet.

Агент считает, что футболистам не нужно мешать играть, как говорил в свое время знаменитый советский и российский тренер Константин Бесков. Бурунова можно пригласить на пост тренера ЦСКА из-за возможного шоу, которое даст актер такого уровня.

Марко Николич возглавил ЦСКА перед нынешним сезоном. Под его руководством армейцы занимают шестое место в Российской премьер-лиге с 31 очком после 18 туров. От лидирующих «Краснодара» и «Зенита» красно-синие отстают на восемь очков.

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