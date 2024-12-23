«Спартак» призвали не говорить о борьбе за чемпионство в РПЛ

Тренер Евдокимов: может, «Спартаку» лучше и не говорить о борьбе за чемпионство

Бывший главный тренер «Кубани» Роберт Евдокимов выразил мнение, что московскому «Спартаку» не стоит говорить о борьбе за золотые медали в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «РБ Спорт».

«Может быть, и удивляет. С другой стороны, последний раз они были чемпионами в 2017 году, до этого долго не становились. Может, им лучше и не стоит об этом говорить, а просто бороться за чемпионство», — заявил специалист.

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» обыграл «Пари НН». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0. Счет в матче открыл Тео Бонгонда на 53-й минуте. Также в поединке отличились Манфред Угальде (62-я минута) и Эсекьель Барко (64-я минута).

Перед зимней паузой в РПЛ «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

Ранее экс-футболист назвал теневого фаворита РПЛ.