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В РФС исключили вероятность снятия «Химок» с чемпионата

Глава РФС Дюков исключил вероятность снятия «Химок» из РПЛ из-за ареста Садыгова
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Телеграм-канал «ФК «Динамо» Москва»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в интервью Sport24 заявил, что вопрос о снятии «Химок» с чемпионата России из-за ареста инвестора Туфана Садыгова на данный момент не стоит.

По его словам, решение о задержании Садыгова было принято не из-за работы с подмосковным клубом.

«Если говорить о руководстве клуба, то все рассчитывают, что команде удастся нормально завершить сезон в РПЛ. Пока возможность того, что «Химки» не доиграют сезон, не обсуждается», — заявил Дюков.

11 декабря главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов был отправлен под домашний арест. 6 декабря Международная федерация футбола (ФИФА) наложила на «Химки» запрет на трансферы из-за долга перед шведским полузащитником Бесардом Сабовичем.

В августе 2022 года ФИФА и Спортивный арбитражный суд (CAS) признали, что футболист разорвал соглашение с клубом по уважительной причине. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» идут в зоне стыковых матчей — у коллектива 16 баллов за 18 встреч и 13-я строчка.

Ранее сообщалось, что «Спартак» близок к назначению нового спортивного директора.

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