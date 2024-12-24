«Спартак» близок к назначению нового спортивного директора

Испанский специалист Франсис Кагигао покинул стамбульский «Галатасарай» ради назначения на должность спортивного директора московского «Спартака». Об этом в социальных сетях написал турецкий журналист Бурхан Терзи.

По информации источника, Кагигао ушел с должности менеджера департамента по международным отношениям и скаутского отдела «Галатасарая» и уже готов направиться в Москву для подписания контракта с красно-белыми.

Должность спортивного директора «Спартака» остается вакантной после отставки португальца Томаша Амарала, состоявшейся в ноябре 2024 года.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершит «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

В первом туре весенней части чемпионата «Спартак» сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится 2 марта и начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее в «Спартаке» назвали Манфреда Угальде фантастическим игроком.