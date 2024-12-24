Медведева: каждый месяц мне снится кошмарный сон

Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане Евгения Медведева в эфире телеканала «Старт» заявила, что сталкивается с кошмарами.

Спортсменка заявила, что примерно раз в месяц сталкивается со сном, в котором не может справиться с выступлением на льду.

«Мне снится участие в соревнованиях, где у меня ничего не получается. Как будто у меня полная раскоординация, руки и ноги не слушаются, я в ужасе. Это мой личный сорт кошмаров. Подобные сны у меня бывают раз в месяц стабильно», — заявила фигуристка.

Кроме двух серебряных олимпийских медалей в активе Медведевой по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды Медведева выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

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