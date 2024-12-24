Рудковская посочувствовала Загитовой из-за отказа в гранте на ледовое шоу

Продюсер Яна Рудковская в интервью «Матч ТВ» заявила, что сожалеет о решении отказать Алине Загитовой в гранте на ледовое шоу.

23 декабря Президентский фонд культурных инициатив отклонил заявку Загитовой на выдачу гранта в размере 74,79 млн рублей на новое ледовое шоу «Алые паруса». Заявка фигуристки была подана в последний день, разрешенный для оформления заявок, — 17 сентября.

«Очень жаль, идея с шоу интересная, красивая. Я, кстати, никогда ее не рассматривала. Да, в первый раз не получилось, но думаю, что Алина в будущем обязательно получит помощь от государства», — заявила Рудковская.

Спортсменка планировала организовать в Санкт-Петербурге шоу «Алые Паруса», а в качестве целей назвала формирование у зрителей интереса к произведениям классической русской литературы и к русскому языку. При этом, в отличие от других подавших заявки, среди которых есть такие знаменитые фигуристы, как Евгений Плющенко и Татьяна Навка, в запросе Загитовой нет стороннего финансирования, а проект планируется на сто процентов реализовать на сумму гранта.

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