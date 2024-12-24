Бывший тренер ЦСКА рассказал, есть ли у команды зависимость от Акинфеева

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о выступлении голкипера Игоря Акинфеева за армейский клуб, считая, что тот по-прежнему входит в топ-3 лучших голкиперов Российской премьер-лиги.

«Акинфеев не дает усомниться в своем уровне. На мой взгляд, он входит в тройку лучших вратарей чемпионата на сегодняшний день. В первой части сезона Игорь это в очередной раз доказал. Если бы не Акинфеев, то ЦСКА не досчитался бы еще большего количества очков. Поэтому к его игре вопросов нет. Пока у него остаются силы и есть желание продолжать карьеру, то пусть продолжает играть. Мастерства и умения Акинфееву не занимать», — цитирует Чанова Legalbet.

Специалист считает, что наличие Акинфеева в составе красно-синих оказывает большое положительное влияние на игру команды. При этом капитан ЦСКА здорово управляет партнерами, а на поле доказывает, что играет не только из-за необходимого команде авторитета, а потому что по-прежнему находится в соответствующей уровню РПЛ форме.

Чанов считает, что, чтобы вытеснить из ворот ЦСКА Акинфеева, голкиперам, необходимо быть сильнее ветерана на поле. По его мнению, смена основного голкипера красно-синих со временем пройдет спокойно, но это не вопрос ближайшего будущего из-за игры ветерана, напоминающего Чанову глыбу. При этом он не считает, что у клуба есть зависимость от Акинфеева.

В текущем сезоне 38-летний Акинфеев провел 17 из 18 матчей Российской премьер-лиги, пропустив в них 14 мячей. В предыдущем чемпионате России на его счету 25 встреч.

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