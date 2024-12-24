Легенда сборной Германии раскритиковал решение провести ЧМ-2034 в Саудовской Аравии

Бывший защитник сборной Германии Филипп Лам заявил, что не согласен с решением Международной федерации футбола (ФИФА) провести чемпионат мира 2034 года в Саудовской Аравии. Его слова приводит Bayerischer Rundfunk.

По его словам, несмотря на то, что в стране проживает большое количество любителей футбола, процесс проведения голосования о выборе страны — хозяйки турнира нельзя назвать демократическим.

«В Саудовской Аравии живет 36 миллионов человек, они увлекаются даже местным футболом. Но мы привыкли к демократическому процессу принятия решений в клубном спорте, и там ситуация иная», — заявил игрок.

Лам, который вместе со сборной Германии выиграл чемпионат мира — 2014, перед началом финального матча мирового первенства в 2018 году между сборными Франции и Хорватии принял участие в торжественной церемонии и вынес на поле кубок турнира. Победа тогда досталась Франции.

В 2022 году французские футболисты вновь вышли в финал и сразились со сборной Аргентины, в составе которой играл Лионель Месси. Победа досталась аргентинской команде, причем победитель был выявлен в серии послематчевых пенальти.

Ранее Казахстанская федерация футбола оставила Станислава Черчесова на должности главного тренера.